Stella ha imparato a camminare: la gioia di papà Giuliano Sangiorgi sui social

Il miglior bilancio di tutti i bilanci, #primipassiversoilfuturo: così Giuliano Sangiorgi festeggia il nuovo anno sui social, con un tenero video in cui mostra i primi passi della figlia Stella, nata a novembre 2018 dall'amore con la compagna Ilaria Macchia, e che quindi a poco più di un anno ha cominciato a camminare. Il leader dei Negramaro, che in questi giorni di festa è stato 'avvistato' per le strade della sua Lecce con la sua bella famiglia, saluta così il 2020, con la gioia nel cuore per questo primo traguardo della sua bambina, condiviso anche da altri colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Giorgia che risponde con un bel 'e c'hai ragione!'. Auguri!