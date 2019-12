Rende-Bari, 3 gol dei galletti: il video commento della partita

BARI - Allo Stadio Marco Lorenzon il Bari batte in trasferta il Rende con un netto 3 a 0. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio al 22′ grazie alla rete rocambolesca messa a segno da Simeri e realizzano anche il gol del raddoppio nel finale di frazione con Antenucci, precisamente al 43′. Nel secondo tempo ci pensa lo stesso Antenucci, autore quindi di una doppietta personale, a fissare definitivamente il risultato con il tris al 61′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Bari di portarsi a quota 33 nel girone C mentre il Rende resta fermo a 10 punti. Il video commento di Pierpaolo Paterno.