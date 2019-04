Bari, cinghiali a San Paolo più educati degli umani: in fila sul marciapiede

BARI - Camminano indisturbati nella notte passeggiando sui marciapiedi della città: ecco l'ennesimo avvistamento di un branco di cinghiali, con tanto di cuccioli al seguito, per le strade del rione San Paolo a Bari. L'allegra famigliola in gita notturna è stata ripresa da un autista che si è imbattuto negli animali e li ha seguiti documentando la loro passeggiata. A sorprendere però è il loro ordine: anche le bestie (forse più degli umani) a volte riescono a rispettare le regole camminando in fila indiana sui marciapiedi.