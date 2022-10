POTENZA - Torna la Colletta alimentare. L'appuntamento, a Potenza, è per sabato 22 ottobre, con l’associazione Io Potentino Onlus nell’ambito del progetto Magazzini sociali- Solidarietà circolare.

Quanto raccolto verrà distribuito alla rete solidale Solidarietà Circolare (Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Potenza- Tito-Satriano di Lucania, Caritas diocesana di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo, Caritas di Acerenza).

I punti di raccolti: Coop in via del Gallitello, Eurospin in via del Gallitello, Decò in via della Meccanica e Iper Futura in via Isca del Pioppo.