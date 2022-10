Basilicata, dal 17 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale

In Basilicata lunedì prossimo, 17 ottobre, comincerà la vaccinazione antinfluenzale: lo ha annunciato, attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana, l'assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli. «Abbiamo seguito celermente e alla lettera le raccomandazioni del Ministero della Salute per essere pronti ed efficienti nel fronteggiare la nuova stagione influenzale.

«Grazie al lavoro congiunto di tutti gli organi competenti - ha proseguito - abbiamo potenziato la rete dei medici sentinella della sorveglianza epidemiologica e attivato laboratori regionali delle attività di diagnostica e caratterizzazione dei virus influenzali, oltre ad assicurare la disponibilità dei vaccini a tutte le fasce di età e categorie eleggibili. Come ribadito dallo stesso Ministero - ha concluso l’assessore - l'influenza rimane un problema di sanità pubblica con un considerevole impatto dal punto di vista epidemiologico, clinico, economico e sociale; è per questo importante che ognuno di noi faccia la propria parte, attraverso la vaccinazione, dove consigliato, e l’adozione di misure di protezione personali unite a corrette abitudini quotidiane».

Nel comunicato è inoltre specificato che «ci si potrà vaccinare presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nei punti vaccinali territoriali afferenti alle Aziende sanitarie locali, presso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, l’Irccs Crob di Rionero in Vulture, nelle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate e nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali. La vaccinazione sarà inoltre somministrata nelle farmacie aderenti all’accordo integrativo tra la Regione Basilicata e Federfarma Basilicata».