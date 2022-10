Basilicata, Bardi sulla Giornata mondiale degli insegnanti: «Costruttori di speranza»

«Se penso ai mestieri più importanti delicati e preziosi, penso agli insegnanti». Così - in un messaggio diffuso dall’ufficio stampa della giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella giornata mondiale degli insegnanti che si celebra oggi. «Hanno l'onere - ha aggiunto il governatore lucano - di educare e formare le giovani menti ma anche l’onore di cogliere, per primi, i frutti dei semi che hanno piantato. Gli insegnanti sono costruttori di speranza, ambasciatori di conoscenza, promotori di sapienza. Il mio pensiero va anche ai tanti docenti lucani che insegnano in tutta Italia, chiamati a svolgere la loro missione lontano dalla propria terra e dalla propria famiglia».

L’assessore alla formazione, Alessandro Galella, ha sottolineato che agli insegnanti «affidiamo i nostri beni più preziosi con la certezza che sapranno prendersene cura e accompagnarli nel percorso di crescita e di formazione. Agli insegnanti va la nostra sincera gratitudine per il lavoro che svolgono non senza difficoltà. Colonne portanti della nostra società chiamate a svolgere una missione fondamentale: formare i cittadini e le cittadine del nostro futuro».