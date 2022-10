Basilicata, la TotalEnergies annuncia lavori per 40 milioni

POTENZA - Petrolio e opportunità di lavoro per le imprese locali. TotalEnergies, titolare della concessione Gorgoglione e del centro olio di Tempa Rossa, in Basilicata, tra la fine del 2022 e il 2023 bandirà qualcosa come 25 gare d’appalto per un valore di circa 40 milioni di euro. Lo ha annunciato ieri, a Potenza, il direttore Affari istituzionali, relazioni esterne e Csr di TotalEnergies Ep Italia, Dante Mazzoni, durante il «Supplier Day», un incontro con imprese, istituzioni e associazioni per consolidare il rapporto con i rappresentanti del tessuto produttivo regionale. Le gare interesseranno diversi ambiti tra cui ambiente, salute e sicurezza, lavori civili e meccanici, ingegneria, logistica, manutenzione. «Così come previsto dal Protocollo per la trasparenza e la valorizzazione dell’occupazione - ha spiegato Mazzoni - provvederemo, ove possibile, a frazionare i lavori in lotti dal valore più limitato per consentire la partecipazione di piccole e medie imprese lucane». Le aziende della Basilicata rappresentano il 60% circa delle 160 imprese attualmente qualificate nell'Albo fornitori della Compagnia. Il «Supplier day» ha consentito a TotalEnergies di illustrare i requisiti ritenuti fondamentali nello svolgimento delle proprie attività, a partire da quelli di pre-qualifica, di carattere etico e di conformità anticorruzione, richiesti alle aziende nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento. Inoltre, è stato illustrato il Protocollo «Tempa Rossa» per la trasparenza e la valorizzazione dell’occupazione e dello sviluppo e il suo Addendum. All’evento è intervenuto anche l’assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella: «Laddove dovessero mancare le professionalità richieste espressamente da TotalEnergies - ha sottolineato - la Regione si impegna a fornire percorsi di alta formazione affinché la richiesta di lavoro trovi risposta in Basilicata. In questo percorso di cambiamento è giunto il momento di mutare il punto di vista e di considerare TotalEnergies una risorsa e un'opportunità per tutto il territorio, focalizzando l'attenzione sulle possibilità di crescita economica e lavorativa per i lucani e per tutta la Basilicata». Su questa lunghezza d’onda il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma: «È importante conoscere i programmi futuri di Total così da poter organizzare gli investimenti e sostenere la nascita di nuovi soggetti economici e occupazione di qualità. L’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze specifiche resta un tema cruciale e le aziende vanno considerate attori principali nell’erogazione di formazione».