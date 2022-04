Ucraina, la Regione Basilicata dona materiali alla Croce rossa italiana

POTENZA - «La Regione Basilicata supporterà in maniera concreta alcune attività umanitarie della Croce rossa italiana per l’emergenza Ucraina. Grazie all’impegno della nostra Stazione unica appaltante e del Comitato regionale Basilicata della Cri alcuni centri che ospitano i profughi ucraini potranno disporre di un cospicuo rifornimento di camici, aghi, siringhe, pannolini per bambini, pannoloni e attrezzature mediche che sono attualmente stoccati nei depositi della Regione Basilicata». Lo ha annunciato - in una nota diffusa dall’ufficio stampa - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«La donazione di tale materiale - ha spiegato il governatore lucano - prende le mosse da un’intesa tra il direttore della Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata, Donato Del Corso e il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Basilicata, Michele Quagliano. Il materiale rinviene dalle campionature presentate nel corso del tempo da diversi operatori economici che hanno partecipato a gare di fornitura per le Aziende Sanitarie regionali. Visto il particolare momento - ha sottolineato Bardi - abbiamo ritenuto importante di cedere a titolo gratuito il materiale in questione alla Cri Basilicata in relazione all’impegno profuso per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina. Al suo presidente Quagliano, che - ha concluso - ha già fatto un sopralluogo presso i depositi regionali e che ha espresso consenso e apprezzamento per il materiale donato, va il ringraziamento di tutta la comunità lucana per la meritevole opera che sarà attuata».