Melfi: furto di rame, un arresto

MELFI (POTENZA) - Arrestato dai Carabinieri a Melfi (Potenza), in flagranza di reato, un cittadino romeno, di 31 anni, con l’accusa di furto aggravato di cavi elettrici in rame, in concorso con due persone non identificate.

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’area industriale di San Nicola dopo una segnalazione al 112 fatta dall’Enel su un calo di tensione che si era registrato nella zona e hanno scoperto il furto di cavi relativi a due linee elettriche, di media e bassa tensione.

Dopo poco, hanno visto tre uomini, «uno dei quali - viene spiegato in una nota dal Comando provinciale di Potenza - ancora aggrappato al palo della condotta elettrica, con in mano una cesoia». Quest’ultimo è stato fermato, mentre gli altri due sono riusciti a scappare