Ritrovato in Basilicata il ragazzo scomparso a Rovigo

Potenza - Era scomparso quasi tre mesi fa in provincia di Rovigo. È stato ritrovato dai carabinieri nella tarda serata di lunedì a Lauria. Per fortuna è finita bene la vicenda di Marco Ghedini, 29 anni, originario di Castelnovo Buriano (Ro), del quale non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso. Di lui si era occupata più volte anche la trasmissione di Rai 3 «Chi l’ha visto», condotta da Federica Sciarelli. Nonostante gli appelli televisivi, però, le ricerche di Marco sono state vane per tutto questo tempo, fino a quando una signora di Nemoli, che aveva seguito una puntata di «Chi l’ha visto», si è ricordata di questo ragazzo scomparso e ha ritenuto di segnalare ai carabinieri della Compagnia di Lagonegro una persona che, nella giornata di lunedì, si aggirava per le campagne tra Nemoli e Lauria. La signora non poteva certo immaginare che la sua segnalazione sarebbe stata fondamentale perché la persona da lei intravista era proprio il ragazzo scomparso. I militari avevano già ricevuto, qualche giorno prima, alcune segnalazioni da parte di cittadini della zona. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23 di lunedì lungo la strada provinciale 46, nei pressi della contrada «Seta» a Lauria. Grazie ai video della trasmissione televisiva, Marco è stato riconosciuto anche da uno dei carabinieri della pattuglia giunta sul posto in seguito alla segnalazione della telespettatrice. Marco indossava ancora gli abiti di quando era scomparso. A scopo precauzionale è stato trasportato in ospedale a Lagonegro per gli accertamenti del caso.