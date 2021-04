Palamara in Basilicata: «Vi racconto cosa ha fatto la magistratura in Italia»

Potenza - Non una «star» ma semplicemente un uomo che vuole offrire uno spunto di riflessione su come ha funzionato in Italia il rapporto tra politica e Magistratura. Sceglie Lagonegro Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm, per la prima presentazione pubblica in Basilicata (ed in presenza) del libro che ha scritto con il direttore de «Il Giornale» Alessandro Sallusti (collegato on line). «Il sistema» è il titolo del libro di Palamara ed è il filo conduttore del racconto che il magistrato, ora sospeso, ed in attesa del ricorso per rientrare in servizio, ha ricostruito. «Racconto quello che ha fatto la Magistratura in Italia per offrire uno spunto di riflessione su come hanno funzionato i rapporti tra politica e Magistratura - commenta Palamara - È bene chiarire che il libro non è contro la Magistratura, ma per i tanti magistrati che, ogni giorno, mandano avanti la macchina della giustizia e che avevano la necessità come tanti cittadini di vedere come aveva funzionato il nostro sistema. Questo ho inteso raccontare unitamente a situazioni che rappresentano, indubbiamente, degli aspetti patologici. Io non mi sento di aver tradito lo Stato ma di averlo servito. Se ho scritto il libro è per aver difeso lo Stato e le Istituzioni». L’ex presidente dell’Anm, poi, si sofferma anche sul caso del gip di Bari, Giuseppe De Benedictis, arrestato ieri per corruzione. «Sono operazioni che provocano sempre dolore - dice - è ovvio che non conoscendo le carte non è possibile esprimere un giudizio. Spero nell’interesse di tutti che questi fatti e vicende possano lasciare il posto agli aspetti più importanti della Magistratura». Alla presentazione del libro anche il sottosegretario all’editoria, Giuseppe Moles. «Faccio parte orgogliosamente di quella forza politica che ha sempre sostenuto che l’Italia avesse bisogno di una riforma completa della giustizia - sottolinea il sottosegretario Moles - Per quel che mi riguarda, non è un caso che io abbia sostenuto sempre, anche da liberale, che sia necessaria una riforma della giustizia, che sia necessaria la separazione delle carriere e una riforma del Csm. In più, il libro del dottor Palamara apre uno spiraglio su un sistema che tutti gli addetti ai lavori conoscevano». L’esponente di Forza Italia, poi, sottolinea come «parlare di Magistratura non sia corretto». Infine, il sottosegretario e coordinatore regionale di Forza Italia si sofferma anche sui rapporti all’interno della coalizione regionale di Centrodestra.

«Il mio compito è stato e sarà quello di sostenere il presidente Bardi - e sia per la mia natura sia per essere il responsabile di una forza politica di un determinato tipo - conclude il sottosegretario Moles - il mio lavoro è e sarà quello di eliminare le tensioni . Quando si è al Governo, soprattutto di una regione come la nostra, dopo tanti anni, qualcuno dovrebbe mettere da parte le bandiere singole di partito e ragionare in una ottica di coalizione per cambiare la Basilicata. I piccoli giochetti li lasciamo a chi ci ha preceduto ed a chi verrà dopo».