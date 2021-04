Potenza, la «colletta» si fa rosa per le donne in difficoltà

POTENZA - E’ dedicata «alle donne, pilastro e forza in questi tempi difficili», la «Colletta Rosa» che si svolgerà dal 24 al 30 aprile in undici esercizi commerciali di Potenza, che hanno aderito alla raccolta organizzata dall’associazione Io Potentino Onlus.

Per partecipare alla colletta - è scritto in una nota - «basterà acquistare prodotti per l’igiene e la cosmesi e riporli nell’apposito carrello dedicato. Un gesto semplice che, attraverso la fitta rete solidale presente in città, verrà riservato a tutte le donne che ad essa si rivolgono».

L’iniziativa, «che rientra nell’ambito del progetto Magazzini Sociali-Solidarietà Circolare, vede la partecipazione ed il sostegno della Caritas Diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e della rete Potenza Città per le Donne».