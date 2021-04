Avigliano baciata dalla fortuna: vinti 250mila euro al 10 e Lotto

La cittadina gianturchiana è stata baciata dalla dea fortuna. Un ignoto giocatore della cittadina ha centrato al 10 e lotto un 9 oro in un’estrazione frequente e con una giocata di soli 4 euro ha portato a casa una vincita da 250 mila euro. Il propizio concorso è della giornata di martedì 6 aprile e la vincita si piazza come la sesta più alta dall’inizio dell’anno. E’ caccia agli indizi, tra centro e frazioni, per scovare il fortunato e misterioso aviglianese che sta festeggiando la maxi vincita.

Non è ancora nota neppure la ricevitoria nella quale è stata effettuata la maxi vincita, nonostante fossero, a quanto pare soli in 4 le ricevitorie aperte e attive nel giorno di Pasqua, ovvero la giornata nella quale è stata effettuata la giocata vincente, per la quale ieri il vincitore ha chiesto la riscossione della vincita.

«Attendiamo di capire dove sia avvenuta la vincita – ci dice il proprietario del Crazy Life della frazione di Bancone di Avigliano. Non è la prima volta che le comunicazioni, per vincite così importanti, arrivino in ritardo. Dai tabulati inviatici ancora non si evince nulla. Ma quel giorno eravamo aperti solo in 4». Anche dalle altre ricevitorie ci confermano di non aver saputo ancora nulla in merito alla vincita e la curiosità della comunità cresce.

Il 27 giugno 2018 sempre con il 10 e lotto, un altro fortunato aviglianese, con una giocata da tre euro, vinse100 mila euro. Altra importante vincita il 17 dicembre 2015 con il fortunato vincitore che scelse di giocare nella ricevitoria di Mario pace 5 euro sulla ruota di Napoli: 2 euro sull’ambo, 2 euro sul terno e 1 euro sulla quaterna centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna e vincendo 129.500 euro.

Ora la fortuna ribussa all’uscio del centro alle porte del capoluogo, con l’auspicio la somma possa risollevare qualche famiglia da qualche preoccupazione economica di troppo.