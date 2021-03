Potenza, inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti: creato ufficio «Servizio Covid-19»

POTENZA - «Tutte le Procure regionali e, tra queste, quella della Basilicata, hanno dovuto gestire sul piano organizzativo, in assoluta solitudine istituzionale, l’emergenza epidemiologica, evolutasi in tempi brevi in pandemia». Lo ha detto, il Procuratore regionale della Basilicata della Corte dei Conti, Vittorio Raeli, nella sua relazione letta stamani durante l'inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta on line.

In relazione alle attività svolte nel corso della pandemia, ha ricordato che un’altra «misura organizzativa che è sembrato necessario adottare per far fronte alle vertenze aperte nel 2020, e da aprire, in relazione alle ipotesi di danno erariale connesse alla gestione dei fondi pubblici stanziati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata quella di creare all’interno della Procura un apposito settore denominato «Servizio Covid-19», utilizzando le risorse di personale presenti in organico, invero insufficiente, al fine di coordinare le istruttorie assegnate ai vari magistrati ed in modo da evitare che la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra; assicurando, altresì, tempi rapidi per lo svolgimento delle relative indagini».