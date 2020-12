Potenza, nasconde droga nel codino dei capelli: pusher 33enne nei guai

POTENZA - Aveva nascosto la cocaina nel «codino» dei capelli, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. Tre giorni fa, l’uomo, di 33 anni, di San Chirico Nuovo (Potenza), è stato fermato a Tolve (Potenza) dai militari dell’Arma durante controlli fatti anche per verificare il rispetto delle misure anticovid.

A bordo dell’automobile c'era anche la 21enne convivente dell’uomo: entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato e posti ai domiciliari. E dopo la convalida dell’arresto, i due - che sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto della misura anti-covid di non uscire dal Comune di domicilio, sono poi stati rimessi in libertà. (ANSA).