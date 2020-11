Qualità della vita in Italia, Potenza è 41esima: il plauso di Salvini

POTENZA - «Complimenti a Potenza, 41/a città per qualità delle vita in Italia": lo ha detto il leader delle Lega, Matteo Salvini, commentando i dati della ricerca Italia Oggi-La Sapienza. Nel ricordare che «un anno fa» Potenza era 69/a in classifica, Salvini ha detto che la risalita «è la conferma del buongoverno locale di cui andiamo orgogliosi».