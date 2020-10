Covid in Basilicata, i sindaci delle ex zone rosse: «Servono fondi decreto rilancio»

POTENZA - I sindaci di Moliterno, Grassano, Irsina e Tricarico - che furono dichiarati «zone rosse» durante la prima fase dell’emergenza sanitaria - con una lettera ai Ministri Lamorgese e Gualtieri, hanno chiesto «con urgenza di provvedere al riparto del fondo previsto dal 'Decreto Rilanciò per poter destinare tali fondi ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria».

I sindaci dei quattro comuni lucani hanno sottolineato che durante il periodo in cui sono stati dichiarati «zona rossa», "le attività produttive del territorio, gli esercizi commerciali (commercio fisso e ambulante) i professionisti e in generale l'intera economia locale hanno subito ingenti danni. Anche in vista di un aumento dei casi di contagio e a seguito dell’ultimo Dpcm, che prevede ulteriori restrizioni alla vita sociale e alle attività produttive, i sindaci sollecitano i membri del governo a dare risposte certe ed immediate. La situazione dei piccoli Comuni che devono fronteggiare con scarse risorse questo difficile periodo richiede attenzione e sollecitudine».