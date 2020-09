Covid, da Shell 70mila mascherine per 14 comuni Val d'Agri e Sauro

Settantamila mascherine sono state consegnate oggi da Shell Italia alla protezione civile di Viggiano (Potenza) «che nei prossimi giorni le farà pervenire alla popolazione dei 14 comuni della Val d’Agri e della Valle del Sauro».

Lo ha annunciato la stessa compagnia petrolifera, dicendosi "impegnata in prima linea a fianco delle Istituzioni e delle strutture sanitarie preposte nella lotta al coronavirus; l'iniziativa vuole essere un contributo fattivo e concreto nel contrasto alla pandemia, che anche nella fase post emergenziale richiederà la messa in atto di azioni di prevenzione e l'utilizzo di dispositivi a tutela della salute.

Le mascherine in questione sono di tipo Iir (mascherine chirurgiche), realizzate in Italia e dotate di certificazione di conformità Ce. L’iniziativa di Shell Italia - è scritto in una nota - rientra nell’ambito dello sforzo che a livello mondiale il gruppo sta mettendo in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus, promuovendo iniziative a supporto dei suoi dipendenti, dei suoi clienti e delle comunità in cui opera, il cui valore ad oggi ammonta a circa 40 milioni di dollari.

Essendo unica la situazione di ciascun Paese, le modalità con cui Shell sta fronteggiando la pandemia sono necessariamente differenti a seconda del contesto. Ma al di là della diversità e della molteplicità delle azioni, unico è l’obiettivo: essere a fianco dei dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui operiamo in questi tempi che non hanno precedenti».