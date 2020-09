Melfi, un altro caso di Covid alla Fca: scatta la quarantena

MELFI (POTENZA) - Un nuovo caso di positività al Covid-19 dopo i cinque emersi la scorsa settimana alla Fca di Melfi. Lo ha comunicato ieri la direzione aziendale al comitato di sicurezza dello stabilimento.

L’operaio, pugliese, aveva lavorato fino al 24 agosto scorso ed avrebbe avuto contatti, in seguito alle verifiche, con altri quattro colleghi, messi in quarantena in via cautelativa in attesa dei tamponi.

Ieri, invece, la task force regionale cha comunicato che «nei giorni 29 e 30 agosto sono stati processati 277 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 è risultato positivo. La positività riguarda 1 persona residente in Emilia Romagna in isolamento nel comune di Rionero». Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 29, numero invariato all’ultimo aggiornamento.

«Attualmente -continua la task force - sono 2 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive del San Carlo di Potenza e l’altra al Madonna delle Grazie di Matera». Intanto la prima settimana di test sierologici sui docenti e sul personale Ata è passata ed ha già portato all’individuazione dei primi casi: sono 15 gli addetti della scuola trovati positivi e che per questo motivo hanno effettuati i tamponi per verificare se si tratta di una infezione pregressa o di un contagio recente. Quindici a cui sino a ieri si sommavano altri 5 casi, che al tampone sono, poi, risultati negativi. Di certo qualche timore c’è, anche perché il numero dei positivi - con l’aumento dei test sierologici - potrebbe crescere. D’altra parte le scuole restano un nodo cruciale e da sciogliere al più presto, nonostante il rinvio dell’apertura al 24 settembre, voluto dalla Regione ed ancora in corso di approvazione definitiva da parte del tavolo istituzionale. Sono numerose, nel frattempo, le richieste di tamponi a pagamento. Sono tanti i lucani che ogni giorno si recano nei laboratori privati accreditati dove è possibile sottoporsi a test e avere il risultato nel giro di dodici ore.