Fca, accordo Melfi con Invitalia: previsti investimenti per 136 mln e nuove assunzioni

Fca lancia in Italia la produzione della Jeep Compass, anche in versione elettrificata. E’ quanto prevede il Contratto di sviluppo firmato con Invitalia per ampliare la capacità produttiva dello stabilimento Fca di Melfi. Previsti investimenti per 136 milioni di euro sostenuti da agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto, per 29,5 milioni. Significativo l’impatto occupazionale: sono previsti 100 nuovi addetti, da assumere entro il 2022 a Melfi, dove sarà reinserito il personale attualmente in contratto di

solidarietà.

«Ancora una volta il Contratto di sviluppo interviene con velocità a supporto di iniziative 'volanò in cui la salvaguardia e il rilancio dell’occupazione si coniugano con il sostegno a settori strategici, come quello dell’automotive, in particolare sofferenza anche a causa dell’emergenza sanitaria», commenta l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

«Gli stabilimenti italiani di FCA, incluso quello di Melfi, stanno investendo nella progressiva elettrificazione della gamma prodotti, grazie ad un piano industriale ormai avviato che ammonta a complessivi 5 miliardi di euro - aggiunge Pietro Gorlier, Chief Operating Officer della Regione EMEA di Fca -. Interventi come quello di Invitalia sono fondamentali per accelerare il percorso intrapreso, che necessità tuttavia di un quadro generale di azioni volte ad estendere la diffusione e la capillarità delle infrastrutture di ricarica, con relativa attenzione al costo della ricarica stessa, e azioni serie e concrete a sostegno di un mercato ancora debole»