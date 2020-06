Basilicata, fondi Psr per agriturismi

POTENZA - Una nuova misura del Psr (Programma di sviluppo rurale) per «sovvenzioni a fondo perduto agli agriturismi, grazie a una rimodulazione dei fondi europei non ancora impegnati attraverso bandi», con un contributo fino a settemila euro, e un intervento per «le aziende agricole che hanno maggiormente subito danni dal Covid-19».

I due interventi, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, sono stati illustrati nel corso di una riunione del tavolo verde a cui hanno partecipato l'assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli, i dirigenti del dipartimento, i rappresentati delle organizzazioni professionali e l’autorità di gestione del Psr Basilicata 2014-2020, Vittorio Restaino.

Riferendosi «ai problemi dei danni causati dalla fauna selvatica», Fanelli ha poi sottolineato che «purtroppo la questione richiede misure straordinarie che riguardano i diversi livelli istituzionali e i diversi ambiti e non può essere risolta con cure palliative. La popolazione della fauna selvatica è cresciuta a dismisura e i mezzi per contenerla sono poco efficaci.

Il problema non può trovare soluzione con misure ordinarie e per tale ragione serve un decreto di urgenza. In ogni caso - ha concluso - quanto prima sarà convocato in Regione un tavolo ad hoc con le organizzazioni».