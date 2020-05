Potenza, smantellata fitta rete di spaccio eroina e cocaina: 22 arresti tra italiani e nigeriani

La Polizia di Potenza, su disposizione della Procura, sta eseguendo 23 provvedimenti cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti di altrettante persone, quasi tutte di origine nordafricana, dedite allo spaccio di cocaina ed eroina nella zona. L’operazione, 'Trilogy', vede impegnati i poliziotti della Squadra Mobile di Potenza, insieme ad altro personale locale Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, e con l’aiuto di unità cinofile.

Nove persone sono state arrestate e trasferite in carcere e altre 13 sono state poste ai domiciliari. Eseguito anche un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Alcuni cittadini di origine nigeriana, insieme a tre italiani (due potentini e uno salernitano) avevano costruito una rete di spaccio di eroina e cocaina in diverse zone e strutture di accoglienza di Potenza. Lo spaccio «aveva assunto un’intensità e una frequenza - è sottolineato in un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Potenza - da creare un vero e proprio allarme sociale». L'attività illecita avveniva in particolare alla periferia di Potenza, in viale del Basento e in contrada Marrucaro.