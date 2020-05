Fca Melfi, il 21 maggio riparte tutta la produzione nello stabilimento

MELFI - Nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) il prossimo 21 maggio ripartirà tutta la produzione, che era stata sospesa a causa dell’emergenza coronavirus. Lo hanno reso noto i sindacati (Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf) al termine di un call conference con i dirigenti del gruppo automobilistico.

Dallo scorso 24 aprile, nella fabbrica lucana era tornata a lavorare solo una parte degli operai, in particolare per la ricerca e lo sviluppo dell’ibrido. La ripresa «produttiva della totalità dello stabilimento «va considerata - hanno evidenziato i rappresentanti sindacali - positivamente, perché consentirà il rientro in fabbrica della quasi totalità dei lavoratori».

Per i sindacati, dal 21 maggio, «con il rientro di gran parte dei lavoratori, sarà ancora più fondamentale una verifica puntuale del protocollo del 9 aprile sulla sicurezza affinché tutte le norme previste vengano applicate in modo corretto e siano soprattutto rispondenti alla tutela della salute dei lavoratori. Allo stesso tempo - hanno aggiunto - chiediamo che tutte le istituzioni regionali, che sono state investite di questa comunicazione nella giornata odierna, facciano la loro parte sul tema dei trasporti garantendo a tutti un adeguato e sicuro servizio di trasporto pubblico per tutti i lavoratori dell’area industriale di San Nicola di Melfi».