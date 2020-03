Coronavirus, chiuso per sanificazione ospedale di Villa d'Agri

POTENZA - Operazioni di sanificazione sono in corso in tutto l’ospedale di Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza) dopo che uno pneumologo, in servizio nella struttura e residente a Moliterno (Potenza), è risultato positivo al coronavirus. I 25 pazienti ricoverati nell’ospedale «San Pio da Pietrelcina» sono stati trasferiti in altri ospedali lucani.

Le operazioni di sanificazione dell’ospedale di Villa d’Agri si concluderanno - secondo quanto si è appreso dalla Regione Basilicata - domani mattina.