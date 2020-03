Basilicata, consiglio regionale rinviato «in via precauzionale»

POTENZA - La riunione del consiglio regionale della Basilicata convocata per domani è stata rinviata a giovedì 12 marzo: lo ha deciso il presidente dell’assemblea, Carmine Cicala, d’intesa con l’ufficio di presidenza.

Il rinvio è stato deciso «in via precauzionale» perché è in corso la sanificazione delle aree interne e dell’aula consiliare. Cicala, attraverso l’ufficio stampa del consiglio regionale, ha spiegato che anche la riunione congiunta della seconda e della terza commissione, convocata per domattina, è stata rinviata a mercoledì 11 marzo.