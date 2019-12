Capodanno Rai, a Potenza trasporti pubblici gratuiti per raggiungere il centro

«Vogliamo che sia una festa bellissima per tutti, ed è per questo che abbiamo deciso di rendere gratuito, in questa giornata speciale per la nostra Città e per l’intera regione, il trasporto pubblico urbano per raggiungere il centro storico». Ad annunciarlo il Sindaco di Potenza Mario Guarente.

Dalle ore 16 di oggi pomeriggio (31 dicembre 2019) sarà gratuito l’utilizzo degli impianti cittadini di scale mobili che raggiungono il centro del capoluogo di regione. Gratuite le navette predisposte con partenza da piazzale Ligure e dal campus Unibas di Macchia Romana, con corse che cominceranno alle ore 20 e proseguiranno fino alle ore 3 (del 1° gennaio 2020).

navetta 1: Via Verrastro – Piazzale Regione – P.zza Ligure – Tammone (Scale Mobili)

navetta 2: Parcheggio Università – via Colombo – San Rocco – C.so Garibaldi – 18 Agosto – Via Mazzini – Santa Maria – Ospedale – Università

Gli ascensori di piazza 18 agosto (piazza Vittorio Emanuele II) resteranno aperti fino a cessate esigenze, fatta salva la eventuale chiusura dovuta a questioni di sicurezza (sovraffollamento) che potrà essere decisa dal responsabile di esercizio.

L'impianto Prima (viale Marconi) resterà aperto fino alle ore 4 del mattino del 1° gennaio, così come quello S.Lucia - Tammone. L'impianto Armellini – via Due Torri fino alle ore 22.



La ditta di noleggio ‘Vitale’ provvederà al trasporto delle persone che si muovono su sedia a rotelle e al relativo accompagnatore, dalla propria abitazione all’apposito spazio individuato in piazza Mario Pagano.

«Potenza e la Basilicata meritano iniziative straordinarie come questa, i potentini e i lucani tutti, attraverso le telecamere Rai, mostreranno il volto di un popolo che vuole tornare a essere protagonista del proprio futuro, a cominciare da un meraviglioso 2020 che saluteremo insieme, nel cuore di Potenza e con il cuore di tutti i potentini», conclude il Sindaco.