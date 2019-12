Potenza, impazza il toto-ospiti per il Capodanno Rai, da Arisa a Malgioglio

Meno dieci al Capodanno di Rai 1 dal palco di Potenza e impazza il toto-ospiti. Mentre fervono i lavori nel cantiere di piazza Mario Pagano, cresce l’attesa e la curiosità intorno ai big che Amadeus condurrà nella lunghissima maratona dell’«Anno che verrà». Così tra speranze, sogni impossibili e magari inattese sorprese, impazza il toto-ospiti. Nomi rigorosamente blindati dalla Rai, ma cominciano a trapelare alcune indiscrezioni.

Sul palco di casa tornerà la lucana Arisa al fianco di Amadeus. L’anno, dopo un 2019 un po’ altalenante, inizia per lei sotto i migliori auspici dal momento che l’artista potrebbe diventare presto anche uno dei nomi ufficiali per Sanremo 2020. E anche qui impazza il toto-scommesse. Una nuova canzone per il festival della canzone italiana all’Ariston, un mix di successi per il Capodanno Rai di Potenza e un look anche questo dalle grandi incognite nella fredda piazza «polmonite», ma riscaldata dal pubblico di casa.

Ma tra i vip che si esibiranno nel cuore di piazza Mario Pagano si vocifera che ci sarà Cristiano Malgioglio, che non mancherà di trascinare il pubblico con le sue uscite sempre più strabilianti. Riscalderà la piazza con un «gelato al cioccolato» e con un look davvero esilarante?

Per i gruppi, sul palco dovrebbero salire «Gli Stadio», la band bolognese composta da Gaetano Curreri (voce del gruppo), Andrea Fornili (chitarra), Roberto Drovandi (basso) e Giovanni Pezzoli (batteria).

Indiscrezioni anche sui protagonisti lucani, anche loro abbottonatissimi e vincolati al silenzio, fino a quando Rai 1 non svelerà tutti i nomi dello show. Ma si scommette per vincere sul nome di Rosmy, Rosa Maria Tempone, cantautrice e artista di Calvello, trapiantata a Milano. Ci saranno anche i Musicamanovella, la band guidata da Rocco Spagnoletta, Mimmo Gruosso, Antonio Gruosso, Renato Pezzano e Antonello Ruggiero.

Intanto per un posto in prima fila sono in tantissimi a chiamare. «Chiedono di pernottare, ma da noi è tutto pieno per i dirigenti Rai - commenta Pietro De Angelis, titolare del B&B “Al convento” - Telefonate da ogni parte della Basilicata e d’Italia, li orientiamo su altre strutture anche della periferia». Insomma ovunque impazza la voglia di Capodanno.