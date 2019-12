Comuni virtuosi 2019, a sorpresa al decimo posto si piazza Vietri di Potenza

POTENZA - Il decimo posto per i progetti messi in campo e l’attività amministrativa nell’ambito della 13/a edizione del premio nazionale «Comuni virtuosi 2019": lo ha conquistato il Municipio di Vietri di Potenza (Potenza).

«Siamo orgogliosi - ha evidenziato il sindaco, Christian Giordano - di questo ennesimo riconoscimento nazionale per la nostra amministrazione e per Vietri di Potenza. Le iniziative (Investi a Vietri, Albergo diffuso, Adotta un cane, Mensa scolastica a Rifiuti free e Km0 e Vietri comunità solidale) per cui siamo stati premiati - ha aggiunto - sono il frutto di un duro e costante lavoro a cui la nostra comunità sta aderendo con estrema vivacità».