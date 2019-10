Potenza, parcheggi all'ospedale San Carlo: scatta un'indagine

I Carabinieri di Potenza, su mandato della Procura della Repubblica del capoluogo, starebbero acquisendo documenti negli uffici regionali, comunali e nell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. Riguardano la gestione del parcheggio di pertinenza dell'ospedale regionale. L’indagine nasce sulla scia di un esposto dello scorso anno col quale è stato chiesto di verificare la legittimità dell’attuale organizzazione dei parcheggi. I dubbi sul mancato rispetto di alcune regole sono diversi. E i cittadini hanno manifestato più volte la loro contrarietà alla costrizione di dover pagare il parcheggio per recarsi in un ospedale come pazienti, visitatori o per portare il proprio saluto a un defunto.

Coinvolta dal blogger Gianfranco Gallo, che si è fatto portavoce dei mugugni di tanti cittadini, il Difensore civico regionale, l’avv. Antonia Fiordelisi ha raccomandato all'azienda ospedaliera e al Comune di Potenza di rivedere l'assetto della sosta perché non rispetterebbe una serie di norme e andrebbe contro i diritti di chi si reca in ospedale. Evidentemente per estrema necessità. Ma nulla, nelle diverse amministrazioni che si sono susseguite negli anni, è cambiato. Compresa quella dell'attuale retta dal direttore generale, Massimo Barresi. Anche a lui, in due incontri tecnici, il Difensore civico ha fatto presente che la situazione andrebbe rivista. Sottolineando che non sono stati lasciati parcheggi non a pagamento come prevede il codice della strada, che quelli per gli invalidi non sono sufficienti e in alcuni casi allocati in luoghi non agevoli, che il ticket si paga inspiegabilmente anche la notte nella maggior parte del parcheggio, che per i pazienti cronici è stata prevista l'esenzione, come era nelle previsioni, comunicata come cosa fatta dalle diverse amministrazioni.

Nonostante le rassicurazioni e gli annunci susseguitisi negli anni, di rivedere l'organizzazione e quindi risolvere la questione, anche il direttore Barresi, pur avendo dato le sue garanzie di un intervento immediato sin dall'inizio del suo insediamento, ha lasciato le cose come le ha trovate seguendo la linea delle precedenti amministrazioni: infatti agli incontri «tecnici» con Fiordelisi non sono seguite le correzioni discusse. Intanto la società concessionaria della gestione del parcheggio e della realizzazione del silo ha venduto le sue quote per il 99 per cento a un fondo di investimenti con sede a Roma. Data la «insensibilità» mostrata negli anni dalle amministrazioni dell'ospedale e del Comune di Potenza, agli utenti non resta che attendere che la magistratura faccia chiarezza e sperare che i pazienti non siano obbligati ancora a pagare una sorta di obolo per recarsi dove sono costretti.

Appare evidente che se un fondo d'investimento ci spende risorse, la gestione del parcheggio è un business. Direzione contraria a quanto è stato pattuito all'atto della prima sua costituzione a pagamento, coi rappresentanti delle associazioni e movimenti a difesa dei diritti dei cittadini. Infatti diedero il loro assenso a regolamentare l'area parcheggio, che era in balìa dell'anarchia e del disordine totale, ponendo come condizione primaria che gli introiti venissero utilizzati solo per la mera gestione e che molte categorie di utenti venissero esonerate dal pagamento. Cosa che è avvenuta nella prima gestione. Disattesa all'atto dell'affidamento alla nuova, una ditta con molti interessi nel mondo delle forniture e nella sanità lucana.