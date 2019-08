Carabinieri interrompono rave party nel Potentino

Un rave party non autorizzato, che ha registrato «la presenza massima di circa 200 persone», è stato interrotto dai Carabinieri, nella zona di Murge di Sant'Oronzo, nelle campagne di Gallicchio (Potenza).

Il rave party si stava svolgendo su un terreno privato, in un’area all’interno del Parco nazionale dell’Appennino Lucano. I Carabinieri sono intervenuti in un primo tempo per garantire le condizioni di sicurezza; poi, vista la «persistente presenza di un così rilevante numero di giovani», hanno interrotto il raduno.

I partecipanti provenivano da varie regioni d’Italia, alcuni anche dall’estero. Nei confronti degli organizzatori sono stati ipotizzati i reati di invasione di terreni privati e violazioni in materia di pubblica sicurezza, oltre che di leggi ambientali.