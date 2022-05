Parla Giuseppe Brindisi: «Lavrov in tv? Io non censuro come in Russia»

BARI - Giuseppe Brindisi, giornalista barese, conduttore di Zona Bianca su «Rete4», si attendeva tanto clamore - da Palazzo Chigi ai leader di partito, al Copasir - per un colpo giornalistico come l’intervista al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov?

«Giornalisticamente l’intervista aveva un grande peso, l’esponente politico non andava in altre tv da mesi: era stato prima solo ospite di “Al Arabiya” o della Tv di Stato cinese. Non pensavo che potesse dire le cose gravi che ha poi dichiarato nel nostro studio e non pensavo che io potessi finire nel macinino dell’invidia, che c’è ed è molta, e dell’ipocrisia della politica italiana».



Uno scoop che segnerà il suo percorso professionale.

«Vado avanti a testa alta. Ho fatto il mio dovere. Porto le notizie e ne ho portate a sufficienza con questa intervista. Non dovevo certo dichiarare guerra alla Russia e mettere l’elmetto».

Si discute dello spazio concesso dai media italiani ed europei alla versione russa del conflitto nell’Est. Cosa ne pensa?

«Accusiamo i russi di essere una dittatura, una autocrazia con libertà compresse e censura. Vogliamo fare la stessa cosa in Italia? È un...

