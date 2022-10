Le bollette fanno paura, rincari record per luce e gas: le reazioni in Puglia e Basilicata

Triplicate. Saranno così le bollette del gas e della luce per le famiglie italiane il prossimo inverno, rispetto all’ultimo inverno prima della pandemia, il 2019-2020. La stima è del think tank sul clima Ecco. Il salasso sarà più duro al Nord, per la banale ragione che lì fa più freddo. Ma tutta l’Italia il prossimo inverno sentirà il peso del caro-metano e del caro-energia.

Ecco un focus dedicato alla situazione di Puglia e Basilicata: dai frantoi lucani, passando per i ceramisti di Grottaglie, fino alle aziende del Brindisino, e ancora le imprese di Foggia, Barletta, Lecce e Bari...