Sanità, Regione Puglia approva documento per stabilizzazioni

BARI - La Giunta Emiliano ha approvato il provvedimento di ricognizione del personale in servizio nel sistema sanitario regionale e le Sanitaservice. Si tratta di un documento propedeutico per poi procedere anche con stabilizzazioni e assunzioni. Secondo quanto apprende Ansa, dovrebbero essere circa 4mila le stabilizzazioni da effettuare nell’arco di più annualità. «Il provvedimento - spiega la Regione Puglia - riviene da un lungo procedimento istruttorio, svolto dal dipartimento Salute, con il quale si rappresenta il personale attualmente assunto nonchè l’impatto sulla spesa sanitaria, rispetto alla stabilizzazione del personale che avrebbe maturato i requisiti ex legge Madia e legge di Bilancio». Con lo stesso provvedimento si quantifica il personale in servizio presso le Sanitaservice, nonché l’impatto, in termini di spesa e di unità di personale da assumere nelle procedure di internalizzazione del servizio 118. Con successivo provvedimento di Giunta regionale sarà definito il percorso delle assunzioni e stabilizzazioni. «E' un provvedimento importante - spiega l’assessore Palese - e un fondamentale punto di partenza, con l’obiettivo di dare certezze al sistema sanitario regionale e agli operatori e peraltro consentirà uniformità di comportamenti sia alle Asl che alle Sanitaservice».