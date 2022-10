La Regione Puglia nomina Locatelli a capo del progetto Biotecnologia

BARI - La Regione Puglia ha nominato oggi il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e responsabile scientifico dell’ospedale 'Bambino Gesù' di Roma, responsabile scientifico del progetto 'Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico' per la creazione di un hub delle Scienze della Vita-Life Science Hub Regione Puglia (LSH Puglia), nell’ambito del Piano Operativo Salute Fsc 2014-2020. L'obiettivo del progetto - spiega la Regione - è sviluppare attività di ricerca di base e preclinica di terapie avanzate (Atmp) nei due poli tecnologici di Lecce e Bari e la realizzazione di una 'cell factory' per la produzione di cellule ingegnerizzate 'CAR T', oltre che la costituzione di un centro di microscopia multimodale assistito da tecniche di intelligenza artificiale, in sinergia con il direttore della struttura speciale Coordinamento Health Marketplace, delegato dalla Regione Puglia».