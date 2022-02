Gdf: due pugliesi ai vertici dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

BARI - Due Pugliesi ai vertici dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (ANFI), l'associazione di finanzieri in pensione ed in congedo che consta di 23.000 iscritti-soci su tutto il territorio nazionale e che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e Finanze che, unitamente al Comando Generale della Guardia di Finanza, ne è l'autorità turoria. A seguito del rinnovo delle cariche sociali nazionali avvenuto la scorsa settimana sono stati resi noti solo ieri i risultati che hanno visto il Generale di Corpo D'armata Pietro Ciani (78 anni) eletto presidente nazionale e il Ten. Avv. Antonio Maria La Scala(53 anni) eletto vice presidente nazionale per l'Italia insulare e centro Meridionale !! Entrambi sono nati a Manfredonia (FG) anche se risiedono l'uno a Roma e l'altro a Bari. Per l'avv La Scala si tratta di una riconferma, atteso che già nel quinquennio appena trascorso ha ricoperto la medesima carica, avendo riportato diverse migliaia di voti ed in ogni caso risultando in quest'ultima competizione, il più suffragato d'Italia