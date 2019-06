Papa: sabato 8 'un minuto per la pace'

CITTA' DEL VATICANO, 5 GIU - "Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell'incontro, qui in Vaticano, dei Presidenti di Israele e di Palestina con me e il Patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare 'un minuto per la pace' - di preghiera, per i credenti; di riflessione, per chi non crede -: tutti insieme per un mondo più fraterno". E' l'appello di Papa Francesco lanciato alla fine dell'udienza generale. "Grazie all'Azione Cattolica internazionale che promuove questa iniziativa", ha aggiunto il pontefice.