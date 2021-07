Taranto, tenta di ammazzare il rivale in amore: arrestato

TARANTO - Un 39enne originario di Taranto ma domiciliato a Ravenna, Carmine De Santis, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere tentato di uccidere a colpi di pistola nella città romagnola un uomo che secondo gli inquirenti considerava suo rivale in amore. Tutto è avvenuto attorno nel giardino di un capanno della pialassa Piomboni, alle porte di Ravenna: è lì che la designata vittima stava prendendo il sole quando qualcuno ha iniziato a sparargli senza per fortuna centrarlo.



Le Volanti hanno rintracciato poco tempo dopo il sospettato nei pressi di un altro capanno e lo hanno bloccato dopo un tentativo di fuga in acqua: la pistola, detenuta illegalmente, non è stata ancora ritrovata. Dalle verifiche condotte dalla squadra Mobile e coordinate dal Pm di turno Angela Scorza, è emerso che il 39enne è evaso dai domiciliari dove si trovava per pregresse vicende giudiziarie. Il Gip Corrado Schiarettine ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.