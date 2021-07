Legionella in consiglio regionale Puglia, chiusi i bagni

Bari - Valori superiori alla norma di legionella sono stati trovati nell’edificio che ospita il Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile. I dipendenti hanno ricevuto questa mattina una comunicazione ufficiale nella quale si specifica che non ci sono limitazioni all’accesso all’edificio ma viene, comunque, interdetto l’uso dell’acqua e consigliato per domani, dove possibile, di ricorrere al «lavoro agile». Gli interventi di sanificazione sono già in corso e alcuni bagni sono stati chiusi. La sanificazione interessa anche il palazzo della Presidenza della Regione Puglia, sul lungomare di Bari, e la sede dell’assessorato all’Agricoltura.