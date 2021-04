Puglia, 850mila euro per neo sposi e 12,5 mln per le aziende del wedding

BARI - Altri 850mila euro per sostenere le coppie che si sposeranno entro la fine del 2021 e 12,5 milioni per aiutare gli operatori del wedding attraverso agevolazioni ed incentivi.

Pugliapromozione sta preparando due nuovi avvisi per supportare il comparto danneggiato dalla pandemia Covid: lo ha annunciato questa mattina il direttore del dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, durante le audizioni in IV commissione consiliare.

Patruno ha evidenziato che la Regione ha promosso diverse azioni di sostegno per le attività legate alla cultura e turismo, dell’importo di 50 milioni di euro a fondo perduto, i cui bandi sono scaduti il 15 febbraio scorso. Ha precisato, però, che le risorse messe a disposizione hanno coperto solo il 30 per cento delle richieste, per il periodo di assenza di entrate comprendente i mesi da febbraio ad agosto 2020. Saranno investiti altri 35 milioni per coprire le perdite di fatturato dei mesi che vanno da settembre 2020 a gennaio 2021.