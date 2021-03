Bari, allarme legionella: chiuso l'Oncologico, trasferiti i pazienti

La presenza di legionella nella rete idrica, che avrebbe causato una morte sospetta ora al vaglio della Procura di Bari, richiede un intervento immediato di bonifica. Per questo il commissario straordinario dell’Oncologico di Bari, Alessandro Delle Donne, ha disposto la chiusura di tutti e reparti dell’ospedale e - da oggi pomeriggio - anche degli ambulatori. Stamattina i pazienti ricoverati nell’Irccs verranno trasferiti in altre strutture del Barese per 4-5 giorni, così da consentire l’iperclorazione (un trattamento ad alta temperatura che uccide il batterio) per risolvere il problema.

Il caso è emerso la scorsa settimana dopo gli approfondimenti a seguito del decesso di una paziente, avvenuto il 12 marzo per una polmonite poli-microbica con positività al covid. I test eseguiti nel reparto (Radiologia interventistica) hanno evidenziato la presenza di legionella, oltre che nella rete idrica, anche nelle analisi effettuate sui tamponi di tre operatori sanitari: il reparto è stato chiuso e sottoposto a sanificazione. La famiglia della paziente nel frattempo ha presentato denuncia, e la Procura di Bari ha aperto un fascicolo (affidato al pm Gaetano De Bari) delegando i Nas all’acquisizione della cartella clinica.

L’Irccs ha effettuato approfondimenti con la professoressa Maria Teresa Montagna del Policlinico, referente regionale per la legionella: sono state effettuate analisi su tutta la rete idrica dell’ospedale che hanno rilevato la presenza del batterio, rendendo necessario un intervento urgente. Per la legionella è aperta una indagine su quattro morti sospette al Policlinico che ha portato la Procura di Bari a disporre il sequestro di due padiglioni e l’interdizione di alcuni manager: dopo gli interventi di messa in sicurezza la situazione è tornata sotto controllo, il sequestro è stato revocato e le misure interdittive sono state annullate dal Riesame.