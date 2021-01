News on line, boom del sito Gazzetta a Natale: sempre primi in Puglia e Basilicata

Boom dell'informazione on line a Natale per il sito de La Gazzetta de Mezzogiorno.it che incassa una doppia promozione dopo le statistiche pubblicate da Audiweb che certifica ancora una volta le buone performance e conferma ancora una volta la leadership dell'informazione web in Puglia e Basilicata della storica testata.

Dopo i dati di ottobre, anche il report Audiweb del mese di novembre conferma al primo posto La Gazzetta del Mezzogiorno.it con una media di utenti unici giornalieri pari a 145.844 unità, seguito dal sito barese de Repubblica con 141.493 utenti unici, dal Nuovo Quotidiano di Puglia (66.101) e dal Corriere del Mezzogiorno (31.277).

Una tendenza confermata anche dalla digital week, sempre pubblicata da Audiweb, che riguarda la settimana di Natale dal 21 a 27 dicembre 2020. L'informazione on line natalizia vede La Gazzetta del Mezzogiorno primeggiare in maniera assoluta sugli altri diretti concorrenti con 1.797.851 utenti uniti nell'arco della settimana, seguita da Repubblica Bari (752.790), dal Nuovo Quotidiano di Puglia (276.414) e dal Corriere del Mezzogiorno (90.678).

Il sito de La Gazzetta del Mezzogiorno.it si conferma a metà della classifica dei primi 100 brand italiani di informazione on line registrando (cfr. Prima Comunicazione) un aumento del 9% rispetto ai dati registrati a ottobre 2020.