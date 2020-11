Gazzetta, il Governo: confidiamo in rilancio. Decaro: nuova gestione, ottima notizia

Tante le reazioni e le attestazioni di soddisfazione alla notizia dell’aggiudicazione del bando per il fitto temporaneo di ramo d’azienda alla società Ledi del gruppo Ladisa di Bari, che gestirà il giornale fino a luglio 2021.

«Abbiamo seguito fin dall’inizio e costantemente la vicenda della Gazzetta del Mezzogiorno e salutiamo con favore l’aggiudicazione del bando per il fitto di ramo d’azienda e il raggiunto accordo sindacale che garantirà la continuità delle pubblicazioni di questa storica testata». Lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e all’Informazione, Andrea Martella.

«La Gazzetta del Mezzogiorno - prosegue - rappresenta una realtà importante nel panorama editoriale e dell’informazione nazionale. Continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda in vista del termine di luglio previsto per la vendita della testata, confidando che questo tempo serva a costruire le condizioni per il rilancio del giornale».

DECARO: «OTTIMA NOTIZIA» - «Da sindaco e da cittadino barese sono molto contento per i lavoratori, i giornalisti e i lettori de La Gazzetta del Mezzogiorno: la notizia dell’aggiudicazione della procedura relativa alla gestione del quotidiano più antico della nostra terra è un’ottima notizia che tutta la città attendeva da tempo». Lo dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando l’aggiudicazione del bando per il fitto temporaneo di ramo d’azienda alla società Ledi del gruppo Ladisa di Bari, che gestirà il giornale fino a luglio 2021.

«Oggi finalmente si fa un passo in avanti in una vicenda dolorosa - prosegue Decaro - che rischiava non solo di interrompere una storia lunga 133 anni, ma soprattutto di mettere fine a un patrimonio storico, appartenente a tutti noi. È stato un percorso lungo e tribolato, pieno di insidie e incertezze, che oggi vede finalmente uno spiraglio».

AMBROSI:«FARE SQUADRA PER ASSICURARE SOLIDA CONTINUITA'» - «Solo un imprenditore radicato nella propria terra -ha commentato Ambrosi - poteva prendere a cuore il destino di una testata cui la classe imprenditoriale barese e pugliese deve moltissimo.

Adesso si tratta di sostenere l’impresa aggiudicataria facendo squadra fra imprese per assicurare alla testata un avvenire di solida continuità»

«Solo un imprenditore radicato nella propria terra – continua Ambrosi - e che ha sinceramente a cuore un simbolo storico di quella stessa terra, cui riconoscere un valore di informazione ma anche di sentimento collettivo, poteva prendere a cuore il destino di una testata cui la classe imprenditoriale barese e pugliese deve moltissimo. Tante felici intuizioni e intraprendenze economiche non sarebbero state conosciute nel Mezzogiorno, in Italia e all'estero se la Gazzetta non avesse operato promuovendo la Puglia in 133 anni di vita».