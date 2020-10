Bari, morì dopo intervento di colecisti: condannati 2 medici per omicidio colposo

BARI - Tribunale di Bari ha condannato due medici per omicidio colposo alla pena, sospesa, di otto mesi di reclusione e ne ha assolto un terzo al termine del processo di primo grado sulla morte del 69enne Onofrio Scardicchio, ex dirigente della Regione Puglia, ricoverato nel novembre 2012 all’ospedale San Paolo di Bari e deceduto a causa di una emorragia non diagnosticata dopo un intervento per colecisti.

I due medici condannati sono Michele Demundo e Giuseppe Gozzo. E' stato assolto «perché il fatto non costituisce reato» Olindo Custodero. Il giudice monocratico Angelo Salerno ha condannato la Asl di Bari, responsabile civile, e gli imputati ritenuti responsabili al risarcimento danni nei confronti dei figli della vittima, costituiti parti civili e assistiti dall’avvocato Paolo Gallinelli.