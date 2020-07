Il monito di Conte: «Puglia adotti parità di genere o interverremo noi». Bellanova: «È ora di commissariare»

«Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fondamentale di parità tra uomo e donna per l’accesso alle cariche elettive. Lo Stato non può retrocedere sul punto». Lo dichiara in una nota il premier Giuseppe Conte. «Prendiamo atto delle disponibilità di alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore. Il Governo, forte anche dei pareri giuridici acquisiti, andrà sino in fondo. Siamo pronti ad esercitare i poteri sostitutivi affinché nella Regione Puglia, e in tutte le altre regioni che ancora mancano all’appello, sia riconosciuto e applicato e concretamente principio di parità di genere».

LE PAROLE DI BELLANOVA - «Dopo la vergognosa prova che hanno dato di sé il presidente della Regione Puglia e la maggioranza consiliare, incapaci di adeguare la legge elettorale pugliese alla norma dello Stato sulla doppia preferenza di genere, non resta che una strada da percorrere: procedere alla nomina di un Commissario ad hoc con decreto del governo nazionale». Lo scrive su Facebook la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. «Esclusivo obiettivo - prosegue - adeguare immediatamente la legge elettorale e garantire la pari opportunità uomo-donna nel nuovo Consiglio regionale». «Va da sé - aggiunge la ministra - che a garantire l’applicazione della norma e la presenza delle donne nel governo della Puglia non può essere chi per cinque anni ha boicottato sistematicamente la prima e le seconde». «Di conseguenza - conclude - non l’attuale presidente».

BONETTI: ULTIMA POSSIBILITÀ - «La doppia preferenza di genere è un punto politico irrinunciabile per il governo e un presidio di democrazia. Per tutte e tutti. Già nella diffida al Consiglio regionale della Puglia avevamo chiarito che saremmo stati pronti a ricorrere a tutti gli strumenti che la Costituzione consegna, compreso il potere sostitutivo sancito dall’art. 120. Ora ci siamo. Il Consiglio e il Presidente della Regione adesso hanno un’ultima possibilità per assumersi la responsabilità che hanno per troppo tempo rimandato e porre rimedio alla gravissima situazione che hanno determinato». Lo scrive la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti su Facebook.