Ruvo, auto fuori strada contro olivo: muore 24enne di Corato

RUVO - Lacrime e lamiere contorte. È il pianto lamentoso e inconsolabile di alcuni amici colpiti dal dolore a rompere il silenzio di un maledetto pomeriggio di sangue e disperazione. Da dimenticare.

Una 24enne di Corato è morta in un incidente stradale sulla provinciale per Corato, quasi alle porte di Ruvo di Puglia. Era alla giuida di una Ford Fiesta di colore blu quando, secondo i primi accertamenti compiuti dai carabinieri, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo la sua corsa contro alcuni ulivi ai margini della carreggiata.

L’impatto contro gli alberi è stato violento, fatale per lo sfortunata giovane coratina. Cosa sia successo è ancora poco chiaro. Forse la velocità, forse la strada bagnata (l’asfalto era ancora viscido per la pioggia caduta nelle prime ore del pomeriggio), forse un maledetto imprevisto. Qualunque sia stata la causa, quella che si è consumata oggi pomeriggio è l’ennesima sciagura la cui notizia ha scosso la comunità coratina e ruvese.

La 24enne al momento dell’incidente era sola in macchina. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per lei non c'è stato nulla da fare.