Coronavirus, cosa prevede il nuovo dl per dare ossigeno alle imprese? La nostra diretta alle 19.15 con il ministro Boccia

Dal piccolo bar passando per l'artigiano e per finire alla grande impresa: come orientarsi nelle nuove misure di sostegno varate dal Governo con il cosiddetto decreto liquidità? Incertezze, dubbi ma soprattutto come e quando: sono degli imperativi per migliaia di piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico.

Per questo ne parleremo Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali; Elbano De Nuccio, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bari, nonchè coordinatore degli ordini pugliesi e Francesco Acito, vice direttore generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Questi ultimi sono due punti di riferimento principali della filiera: i commercialisti come front office, un vero e proprio sportello che fornisce risposte ai loro clienti, quindi le aziende. E le banche che rappresentano uno degli strumenti operativi che dovranno materialmente erogare i finanziamenti con migliaia di loro clienti.

Ma come tutti i provvedimenti di questa portata, che esprimono un indirizzo - di indubbia importanza - bisogna fare i conti con l'operatività, cioè i tempi e le procedure. Sarà davvero tutto così facile? Nicola Pepe ne parlerà in diretta con gli ospiti in una puntata della rubrica #diciamolatutta sulla pagina Facebook de La Gazzetta del Mezzogiorno (la diretta sarà trasmessa anche sul nostro sito Internet). Chi vorrà potrà intervenire formulando anche domande attraverso commenti.