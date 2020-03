Coronavirus, termoscanner negli ospedali di Puglia e assistenza domiciliare

BARI - Proteggere gli ospedali con l'installazione di termoscanner e monitorare a casa quei pazienti contagiati dal Covid-19 che non necessitano di particolari cure, evitando così il rischio di diffusione del coronavirus negli ambienti sanitari.

Le Asl pugliesi, su direttiva della Regione Puglia e della task force regionale, si stanno attrezzando per dotare tutti gli ospedali di apparecchi per la rilevazione della temperatura corporea da installare agli ingressi per monitorare chiunque entri, dipendenti e visitatori.

Al Policlinico è già attivo un termoscanner, la «buona pratica» verrà estesa a tutti gli ospedali. In alternativa, un altro metodo per evitare l’ingresso a persone asintomatiche o con lievi sintomi è l’uso del saturimetro, un piccolo apparecchio simile ad una «molletta» che attaccata all’estremità del dito riesce a misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue e a rilevare se ci sono problemi respiratori.

L’altro fronte sul quale la Regione Puglia lavora è quello dell’assistenza domiciliare dei pazienti non gravi: per alleggerire gli ospedali, è in fase di studio un meccanismo che permetta di seguire chi ha sintomi lievi dalla propria abitazione, ad esempio proprio attraverso l’utilizzo del saturimetro.