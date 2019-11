La Gazzetta oggi non è in edicola per uno sciopero dei poligrafici

Oggi la Gazzetta del Mezzogiorno non è in edicola per uno sciopero proclamato dai poligrafici. I sindacati contestano alla Edisud di applicare l'aliquota massima di solidarietà a decorrere dal 1 dicembre, senza ritenere necessario un ulteriore confronto.

Riservandosi di presentare un ricorso ex art. 28 per comportamento antisindacale, le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Rsu/Rsa) hanno proclamato altre due giornate di sciopero nel caso in cui il Cda della Edisud non dovesse recedere dalle sue posizioni.

L'informazione sarà comunque garantita, con i relativi aggiornamenti, sul nostro sito Internet.