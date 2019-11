Grottaglie, infortunio alla Leonardo: operaio con trapano si ferisce alla mano

TARANTO - Incidente sul lavoro la notte scorsa nel reparto «Completion» dello stabilimento Leonardo di Grottaglie (Taranto), dove si realizzano la parte centrale e posteriore della fusoliera del Boeing 787. Un lavoratore diretto, durante attività di foratura con il trapano, ha riportato gravi lesioni ad una mano.

«In seguito all’infortunio - sottolinea Roberto Clemente della Fiom Cgil di Taranto - abbiamo chiesto un incontro urgente all’azienda per chiarire la dinamica. Non è ammissibile che ciò accada. Ad aggravare la situazione c'è il fatto oggettivo che i turni a cui si è sottoposti sono massacranti, specie in un’azienda come questa in cui la maggior parte delle lavorazioni sono manuali. Oltre che di stress psicofisico, sono causa di un fisiologico calo di attenzione e di energie».

L’infortunio ha provocato «un comprensibile choc - aggiunge Clemente - tra i presenti. Abbiamo detto all’azienda che quei lavoratori che non se la sono sentita di proseguire con le lavorazioni, devono essere giustificati, utilizzando lo stesso buon senso che abbiamo adottato noi nel non proclamare uno sciopero in piena notte».