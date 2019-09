Massafra, perde il controllo della moto e si schianta: morto 48enne

TARANTO - Incidente mortale nel tardo pomeriggio sulla strada che collega Martina Franca a Massafra. Un uomo di 48 anni, Giuseppe Palanga di Massafra ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di una moto, una Honda. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Martina Franca, per evitare alcune auto ferme al centro della carreggiata in procinto di svoltare a sinistra, ha perso il controllo del mezzo. Nonostante i soccorsi non c’e’ stato niente da fare. Il pm di turno ha dispossto il sequestro della moto.